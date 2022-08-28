台海關係升溫，解放軍任何風吹草動都會引起關注，近日甚至出現大陸無人機飛至金門拍攝我駐防官兵的狀況，儘管明年度國防預算創新高，但國民黨立委賴士葆認為，前線接連遭侵擾，蔡政府卻在國防上無積極作為，是把台灣人民推向戰爭邊緣。

日前有一段影片及數張截圖在微博上流傳，內容為大陸無人機侵擾、近距離拍攝我前線，值勤官兵發現狀況後，有2人在地上撿起石頭丟擲，企圖進行驅趕，影片曝光後引起討論。

事後金防部表示，共軍此侵擾行為是要測試我方應變作為，同時藉由散布影片分化、詆毀國軍，是認知作戰的一部分；國防部則指出，明年獲裝無人機防禦系統後，將優先配賦外島防區運用，以應對灰色地帶威脅。

對此，賴士葆昨（27）日在臉書表示，明年度的國防預算創新高，超過4000億元，但面對大陸戰機船艦屢越我海峽中線、飛彈穿越台灣上空、無人機近距離拍攝等，卻採用對內文青宣傳、對外嬌嗔喊話，甚至以石頭還擊刺探，怒批「蔡英文政府在國防上無積極作為，把台灣人民推向戰爭邊緣！」

而在今日凌晨，微博上又出現疑似共軍無人機拍攝我營區的新影片，除營區周遭地形、地貌一覽無遺外，甚至還近距離拍攝營區内我防務簡報圖台、機艦識別掛圖崗哨等，再度引起討論。