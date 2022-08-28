網紅楊築晶（Crystal Yang）曾選美比賽，因為外表神似打開知名度，又有「後山小公主」、「花蓮王祖賢」之稱，她於今年升格當媽媽，經常在社群分享育兒日常。她昨(27)日透露，她先前上傳的哺乳影片遭網友批「露奶拖小孩下水」，傻眼表示「我還是活在2022嗎」，並正面反嗆酸民。

楊築晶27日在臉書上分享一張親喂的哺乳照，並在臉書貼文中透露先前上傳哺乳影片時，有網友酸說「知不知道羞恥」、「還以為自己很美」、「露奶還要拖小孩下水」，讓她更傻眼的是這些酸民有還有不少是年長的女性，讓她不禁發火「啊？請問我還是活在2022嗎？拍攝哺乳畫面現在是犯法還是喝你媽的奶了？」

楊築晶27日在臉書上分享一張親餵哺乳照，收到不少酸民的回覆。(圖/楊築晶 臉書)

楊築晶不滿反問網友說：「我用的手機是你買的？上傳影片用你家WiFi？我生鵝子花你家存款了嗎？」並幽默表示，自己要露奶還不需要出動孩子，直問「誰還不是媽媽哺育長大的？」直批戴著有色眼鏡的人「看什麼都覺得骯髒」，她的正面回擊也引來許多網友力挺，「真心覺得媽媽哺乳很偉大」、「哺乳媽媽很辛苦欸！跟露奶有關係嗎？」

楊築晶收到酸民的攻擊，也好不膽怯的發文回擊。(圖/楊築晶 臉書)

楊築晶於今年5月生子，也在坦言自己一直都很想要小孩，至少要3個，理想可以有4個，本來想著26歲開始生，但一直都沒有遇到對的人，直到遇見現任老公，得以實現這個夢想。她也感性向自己的寶寶喊話：「謝謝逆子選擇我當你的媽媽，雖然只是在肚子裡，但每天都覺得很滿足也很開心，做什麼事情肚子裡都有一個小寶貝陪伴的感覺真的很棒。」