民進黨前立委鄭寶清昨（27）日宣布參選桃園市長，為政壇投下震撼彈。對此，國民黨前台北市議員羅智強以「傲慢的執政者，已經天怒人怨」評論此事，引起許多網友贊同、熱議。

鄭寶清昨是在參加網路節目《董事長開講》粉絲見面時宣布參選，現場有逾2000名民眾參與，有人高舉自製看板，上面寫著「民進黨最後的良心」、「寶護民主，清流桃園」，甚至還有人遠從南部而來，就是希望親眼看到鄭宣布參選。

鄭寶清表示，人民的未來和前途非政黨決定，而是由每個人所決定，他感嘆前輩流血流汗，建立擁有民主、自由、法治、人權的政黨，但現在有權力的人卻為了個人利益，打破以往建立的精神，桃園也打破民主原則，先是叫一個失德失能的人參選，隨後雖退選，但走了一個抄襲的又來一個挺抄襲的，他參選最大的理由就是「要讓民主的火種留下來」。

而羅智強昨晚也在臉書分享鄭寶清參選的快訊截圖，網友們紛紛留言大讚，「綠營裡難得有勇氣的人」、「鄭寶清起碼是民進黨清流」、「民主就是憾衛言論自由，現在的執政者已成ㄧ言堂，必遭唾棄」、「期待與張善政來場君子之爭」。

羅智強同時也在該篇貼文留言區寫下，「傲慢的執政者，已經天怒人怨」，此留言獲得逾2000個讚，網友紛紛表達贊同。