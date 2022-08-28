美國好萊塢女星安柏赫德（Amber Heard）日前遭判輸掉與前夫強尼戴普（Johnny Depp）的誹謗官司後，將面臨1035萬美元（約新台幣3億元）的賠償金，因此傳出她為了籌備賠償金賣掉加州豪宅，甚至有謎片商願意出高價替她償還債務的消息。對此，安柏赫德雖都沒有出面回應，但近日也傳出她因手頭吃緊，開始向多位演藝圈好友求助的消息，但沒想到下場卻令人吃驚。

根據外國媒體的報導，有知情人士透露，安柏赫德輸掉官司後陷入前所未有的財務危機，即使已在最快的時間內賣掉位於南加州的豪宅，但入賬的金額還是不足以支付龐大的債務，因此安柏赫德為了解燃眉之急，開始向圈內好友「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、「小丑女」瑪格羅比（Margot Robbie）以及曾與她在電梯中激吻的超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）尋求援手。

但沒想到她們不是「已讀不回」搞消失，就是直接拒絕安柏赫德，似乎對她避而遠之、劃清界線，不想再有太多交集，讓安柏赫德相當崩潰。

事實上，安柏赫德自從輸掉與強尼戴普的官司後，處境就越來越艱難，不僅付不出法院判決的賠償金外，曾與她一同打官司的律師伊蓮布萊德霍夫（Elaine Bredehoft）也傳出在訴訟期間曾與安柏赫德發生爭執，還曾因壓力太到躲到廁所偷哭，最後被網友譏笑是「淘寶找來的」而辭職不幹；不過，在此之前她也曾在官司結束後上電視公開受訪力挺安柏赫德，認為安柏赫德在法院上沒有受到公平的對待，沒想到最後還是因無力勝任而中止合作，讓眾人不甚唏噓。