馬來西亞男星祖雄來台發展10年，近期認愛23歲烏克蘭正妹佳娜，坦承已從P友到正式相戀後，常在網路分享私生活，其中不乏2人肉體交纏片段，引起關注。近日他再曬情侶日常，在社群分享「女友如何讓自己乖乖做家事」，其辦法竟和「魚水之歡」有關，逗樂一票網友。

祖雄25日在IG公開一段影片，配文直接寫下：「女友知道怎麼讓我心甘情願做家務…」，只見畫面中，他手拿拖把和鍋子，堅決不願做家事，甚至將拖把扔到地上；結果，女友佳娜很懂男生思維，手拿情趣內衣，下一秒就丟進垃圾桶，意即晚上不和他滾床單，果然讓祖雄神情大變，立刻動手配合女友去做家事。

佳娜暗示男友祖雄說不做家事，就不願跟他啪啪啪。(圖/祖雄 IG)

這讓粉絲見兩人反應不禁捧腹大笑，紛紛留言寫下：「被拿捏得死死的」、「不心甘情願小心被休了」、「專業馴夫太好笑了」、「笑死你們的戲很多欸」、「一整個很沒有偶包」、「你幾時轉變成諧星了，好搞笑」、「笑死我了那表情」、「好喜歡看你們這種搞笑片，多拍點唷」。

祖雄和佳娜正式確認關係，經常在社群放閃。(圖/祖雄 IG)

事實上，祖雄和佳娜去年被周刊直擊，不過那時並未正式交往，還只是P友的關係，因為雙方對戀愛沒特別想法，甚至祖雄後來因佳娜過節，都無法陪他，已打算結束關係。結果再度被拍到，索性問佳娜「要不要在一起」，直到交往一年，關係穩定下來過後，這才決定對外公開這段關係。