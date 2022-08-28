北市1名泌尿科醫生和護理師不倫，2人常常夜宿診所，裸體摟腰、擁抱等，醫生娘發現後氣得要求2人賠償100萬元，醫生還狡辯他是幫護理師「治療放鬆」，但法官不採信2人說詞，判2人賠償醫生娘45萬元，可上訴。

據判決書指出，1名泌尿科醫生於民國72年結婚，某天醫生娘調閱診所監視器卻發現他常常夜宿診所，和護理師衣衫不整，裸露身體摟腰、摟肩、擁抱、親吻偷情等親密行為，讓醫生娘覺得配偶權受到侵害，且家庭破碎，要求他和小三連帶賠償100萬元。

老公辯稱，他是為了減緩護理師因工作導致腰部酸痛，所以才從腋下將對方抱起，讓其放鬆，他曾因獲獎開心擁抱護理師，夜宿診所是因為某次慢跑完在診所內洗澡後，臨時決定要住下，總之他沒有做任何不倫的行為，且醫生娘擅自在診所內裝監視器是非法取得物證，不能當作證據。

護理師辯稱，她被騷擾後仍繼續留在該診所工作，是為了幫醫生拿到世界認可，她幫忙手術的話花費時間較短，且該診所薪資待遇較高，有時因手術拖延才會留宿診所，她和醫生沒有任何有不倫的行為。

法官認為，監視器畫面可見，男方和護理師赤裸上身，且男方環抱護理師，手臂碰觸到對方的私密處等，多種相似情形，顯然有逾越一般男女交往的分寸，又2人每次穿著的衣服都不同，可見2人關係已持續一段時間，認定護理師和男方侵害醫師娘的配偶權，要求護理師和男方賠償醫生娘45萬元，可上訴。