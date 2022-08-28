23歲大陸女星孟美岐自選秀節目出道以來，憑著甜美外表、清新氣質受到大批粉絲的喜愛，不料她卻在去年10月被人爆出介入音樂製作人陳令韜的感情，讓她一夕間成為人人喊打的「小三」，雖當時她立即跳出來解釋是誤會，仍受到眾人撻伐，嚴重影響事業。近日，陳令韜突然在網路上回覆網友留言否認欺騙孟美岐，隨後孟美岐工作室憤怒公開電話錄音，痛批男方「渣男」。

事發至今已有8月，陳令韜卻突然現身社交平臺，面對網友「對得起前女友嗎」的指責，陳令韜列出3點回應：「一，你們看到的，只是你們看到的；二，我沒有騙她；三，我所給她造成的實質傷害，我會用我自己一生的努力去填充。」頓時惹怒了孟美岐工作室，迅速發文：叫沒有騙？你跟你前女友藕斷絲連的時候啞巴了？難道是狗說的跟前女友都分乾淨了？」並丟出一段電話錄音，無奈表示本無意舊事重提，但實在是不願意看到事情歪曲。

錄音中，陳令韜坦言自己確實沒告訴孟美岐有女友一事，還狡辯說本來是想告訴她，但是計劃臨時生變。孟美岐痛苦地說「所有人都覺得我是小三，我是你們之間感情的插足者」，陳令韜安慰她說會幫她要回失去的一切，「妳相信我就有未來。」不過孟美岐並沒有被他安撫，反而氣憤指出陳令韜用自殺威脅自己一事，她越講越激動，聲稱自己已經失去了一切。

陳令韜時隔8月回覆網友留言，重提孟美岐事件。（圖／正經的老邪微博）

電話錄音放出後，雖然有不少人為孟美岐打抱不平，但仍有人覺得錄音是演出來的。為證明錄音的真實性，工作室放出一段對話截圖，從圖中可以看出來這段音檔早在去年11月3日就已提供給律師。工作室也再次表達了不想「蹭熱度」的態度，全都是因爲被渣男惡意中傷才不得不將私事公之於眾。