桃園一名人夫去年間突然收到陌生女子來訊，對方稱他的妻子外遇，還傳送妻子與另名男子接吻擁抱的照片，才得知自己頭戴綠帽，憤而將妻子與小王通通告上法院求償。桃園地院審結，判2人應連帶賠償10萬元。可上訴。

判決書指出，男子主張於2005年與妻子結婚，但任職於面板大廠的男子阿海（化名）卻勾引他老婆，他直到去年4月間突然收到阿海妻子傳來的訊息，內容全是阿海與他妻子擁抱與親吻的照片，還附上親密對話的訊息截圖。

男子控訴，同年5月間他詢問妻子，妻子才坦承與阿海在一起將近8個月，期間有發生親臉、開房間上床等數10次性行為，而阿海也有傳訊息向他道歉，他認為2人的行為已嚴重侵害配偶權，故依法向2人請求連帶賠償近60萬元精神撫慰金。

對此，人妻與阿海辯稱，2人因工作認識，僅是朋友關係，人妻否認曾與阿海發生性關係，稱自己對婚姻心灰意冷，夫妻關係降到冰點，阿海知情才私下安慰她，強調是丈夫心生妒忌才提告求償，她與阿海絕無做出丈夫所稱的該些行為。

桃園地院法官勘驗男子所提交的對話紀錄，發現女方曾傳訊寫下，「我有說我有錯我也認」、「他已回歸他家庭那沒我的事了」等語，認定2人的確曾有逾越普通朋友交往分際的行為，故求償有理，審酌雙方社經地位等，判須連帶賠償10萬元。可上訴。