有「土耳其瑪丹娜」之稱的歌手居爾仙，4月當眾開玩笑指樂手由於讀過宗教學校而有「變態的一面」。相關影片近日於網路上流傳後，居爾仙遭控「煽動仇恨及敵意」被捕。

土耳其新聞網（HABERTÜRK）及英國廣播公司（BBC）報導，46歲的創作型歌手居爾仙（Gülşen）今年4月在伊斯坦堡演唱會上開玩笑的這段影片，近日在社群媒體上廣傳，相關推文旁還有「逮捕她」的標籤。

有關單位將居爾仙從位於伊斯坦堡的家中帶走審訊，接著於25日逮捕她。抨擊政府的人士認為，居爾仙被捕是由於土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）想在明年大選前鞏固宗教及保守派團體的支持。

明年6月土耳其將舉行總統及國會選舉。

居爾仙過去曾因穿著較暴露的表演服裝，以及在演唱會上展示LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別者及酷兒）旗幟而成為保守派伊斯蘭社群的箭靶。

現遭關押候審的居爾仙，已透過推特（Twitter）及Instagram向「所有被她的言論冒犯者」道歉。但她也說，自己的言論被有心人士利用，以進一步分化社會。土耳其國營的安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，居爾仙受審訊時否認煽動仇恨及敵意的指控，表示她「對土耳其的價值觀及敏感事物無限地尊重」。

土耳其主要反對黨領袖基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）推文呼籲法官及檢察官釋放居爾仙，「不要背叛法律及正義；立即釋放藝人」！

艾爾段的正義發展黨（AKP）發言人契利克（Omer Celik）則說，「煽動仇恨並非一種藝術形式」，以「變態」指控社會的一部分，試圖使土耳其分化是仇恨犯罪及對人類的恥辱。

宗教學校成立的初衷，是為了培訓伊瑪目（伊斯蘭教長）。艾爾段自宗教學校畢業，也曾承諾培養「虔誠的一代」。在他執政下，宗教學校數量增加。

土耳其政府近期禁止舉辦音樂節，已引發干預民眾生活的爭議，如今歌手居爾仙被捕，再次掀起大批網友熱議，立場兩極。有網友認為政府抓人不符比例原則、「太過分了」；也有網友質疑，何以近期一位建議殺害不祈禱者的神學家，卻能沒事下莊。

土耳其流行歌手塔爾康（Tarkan）推文聲援居爾仙：「我們的法律體制對腐敗、竊盜、違法，具有屠殺天性者、殺害動物者以及利用宗教及偏執想法使社會更為分化者視而不見，反倒逮捕居爾仙？」

保守派記者克樂加（Nihal Bengisu Karaca）則說，「我也曾在宗教學校求學，居爾仙的侮辱言論也傷害了我」。親政府的「新曙光報」（Yeni Safak ）更以「小丑已越界」為標題報導。

居爾仙的律師發表聲明表示：「土耳其是法治國家，我們希望法律能夠公平、平等地適用於我的委託人。我們認為，我的委託人沒有犯罪。」（編輯：郭中翰）1110828