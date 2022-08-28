大陸無人機再闖我金門外島防區，營區景況一覽無遺，但營區旗桿上的「國旗」被打上馬賽克。(翻攝自微博台灣傻事）

繼距離大陸廈門僅4公里餘，「前線中的前線」金門二膽島日前遭中共無人機入侵領空，衛兵自發性丟石頭反擊事件後，昨又傳出大陸無人機再度闖入金門營區空拍，駐軍據點的的兵棋圖台與戰情掛圖清晰可見。金防部今天上午表示，當時即依標準作業程序，射擊信號彈警示，未來也會採取包括驅離在內等必要反制措施，以確保國家安全。

大陸微博「台灣傻事」今天凌晨上傳一部影片，內容顯示1架無人機近空拍攝我外島一處營區，營區周遭的地形、地貌一覽無遺，連營區的防務簡報圖台、機艦識別掛圖也看得一清二楚，但營區旗桿上的「國旗」被打上馬賽克。

這支44秒影片中還可見武裝哨兵察覺無人機後，立刻以對講機通知安全士官，並有官兵奔出察看，以及趕緊打電話回報的畫面。

陸軍金門防衛指揮部今（28）日上午表示，烈嶼地區昨下午5點53分發現不明飛行器短暫掠過上空，經比對研析應為民用無人機。部隊即依標準作業程序，射擊信號彈警示，並保持監控及高度警戒。

金防部指出，國軍以慎戰思維，秉不輕啟戰端、不升高衝突基本原則，面對兩岸情勢。惟因共軍再三以無人機等飛航實體輕率挑釁，破壞區域安全穩定，更對我國防、飛航安全造成重大威脅，後續國軍將採取包括驅離在內等必要反制措施適切應處，以確保國家安全。