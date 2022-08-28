現在的年輕人越來越早熟、開放，急診科醫師賈蔚分享真實案例，一名婦人的國中女兒交男友後，她懷疑女兒偷嚐禁果，帶著女兒及女兒男友到醫院檢查處女膜，檢查報告結果為「處女膜陳舊性撕裂傷」，婦人追問醫師是不是身旁的男友所為，令賈蔚尷尬地說，「只有妳女兒自己知道」，感嘆這類的看診經驗，比問「我能不能生」還棘手。

賈蔚近日於談話性節目《醫師好辣》指出，曾有一名婦人帶著國中的女兒及女兒男友求診，婦人表示發現女兒交男友後，就不斷追問兩人交往進展，有沒有親密行為，女兒和男友皆矢口否認，婦人不相信，堅持帶兩人到醫院驗身。

賈蔚發會診單，請他們到婦產科，待檢查完畢後，他們又再度回到急診科看報告，結果為「處女膜陳舊性撕裂傷」。賈蔚表示，因為女兒有交男友，看起來應該是有親密行為，因為她的處女模看起來已經不完整，不是急性受傷的。

婦人聽完憤怒不已，先轉頭怒罵女兒欺騙她後，又再追問醫師女兒的處女膜不完整，是不是身旁這個男友所為，賈蔚瞬間傻眼說，「妳要問妳的女兒，我怎麼會知道」，但婦人希望醫師能夠替他找出「兇手」。

賈蔚向婦人說，因為從報告上看起來，她女兒有多次性行為經驗，但有過幾次、交過幾任男友，只當事人自己知道，要她回家和女兒好好溝通，賈蔚也忍不住說，「這類的看診經驗，比問『我能不能生』還棘手」。

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