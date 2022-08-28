前新竹市長林智堅碩士論文被台灣大學及中華大學「雙殺」，但綠營迄今沒有人為提名他為桃園市長候選人道歉。對此，東華大學教授施正鋒痛批民進黨淪為一群被馴服的亂臣賊子，過去的野百合坐等榮華富貴，唯唯諾諾，「最不可思議的是太陽花，義憤填膺、怒髮衝冠，現在竟然自甘墮落為側翼？」

施正鋒在臉書表示，前新竹市長林智堅碩士論文被爆抄襲，相繼被台灣大學、及中華大學學倫會撤銷學位，然而，綠營似乎仍然堅持是政治鬥爭，迄今沒有人為提名他為桃園市長候選人道歉。譬如現任市長鄭文燦表示，「林智堅有權針對裁決救濟，各界應尊重」。

陣前換將的鄭運鵬立委至甚替他叫屈，認為「林智堅是在最大壓力下，選擇厚道方式自己承受，完全尊重他的選擇」。他說，更誇張的是，竟然有作家質疑台大與中華大學有沒詐騙之嫌，「是否需要把收到的學費退還給林智堅？」

施正鋒砲轟，「小英王朝」的運作，接收中華民國之後，國家公器、及政府預算是交易媒介，百工百業為社會控制機制，而大學雖說國家儲備治理人才的寶庫，進可攻、退可守，說穿了就是豢養學客的豬槽罷了。

他說，對於私立大學來說，近年因為少子化招生不易，會招生攬計畫的老師是錢鼠，有錢有勢的學生是嬌客、甚至捧為傑出校友；至於國立大學自甘社交團體、晉身之階，難怪會被視為保證班而要求退費。

他直言，民進黨成立於戒嚴時代，由於它代表著台灣人對於威權體制的嫌惡，也象徵著人民對於民主自由的殷切期盼，集三千寵愛於一身，大家不忍苛責。然而，民進黨下個月即將滿36年，「不能永遠當長不大的歹子」。

施正鋒痛批民進黨，拜中國三不五時文功武嚇之賜，尤其是在選舉年，支持者只好含淚投票，抗中保台牌屢試不爽，被裹脅的獨派自我閹割。同樣地，社會運動出身滿口仁義道德，碰到權力的魔鬼就淪為出賣靈魂的浮士德。

他感慨，民進黨民選的諸多黨籍區域立委，既非嫡系卻噤若寒蟬，蔡英文政權建立在半封建的傳統恩寵關係，「主子賜官照拂、交換臣屬賣命效忠，未嘗不是國民黨的2.0版」。從蔡英文黨主席專橫跋扈沒收直轄市長提名，陳時中疫苗採購翻雲覆雨、一手遮天，到林智堅學位裝神弄鬼、指鹿為馬，全黨上下一致盛氣凌人，眼中只有政黨、心中沒有是非。

當前民進黨的中堅是過去的野百合，但他說，如今天下英雄入彀中，坐等榮華富貴，唯唯諾諾，沒有人敢講真心話。最不可思議的是太陽花，義憤填膺、怒髮衝冠，現在竟然自甘墮落為側翼？