光芒在28日美東內戰又敗給紅襪，連敗兩場而輸掉系列賽，這是他們8月以來首度在系列賽敗給美聯球隊。光芒本月先後戰勝老虎、金鶯、洋基、皇家、天使（4戰橫掃），直到這次踢到鐵板。雖然打了敗仗，二壘手張育成有敲出安打，還有1次四壞保送。

紅襪派出左投里奇希爾（Rich Hill）先發，他打了將近18年大聯盟，去年效力光芒、大都會，季外又被紅襪簽下。希爾證明自己寶刀未老，7局無失分飆出11K。42歲投手繳出這種表現，希爾是史上第3人，前面僅有「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）、三振王萊恩（Nolan Ryan），克萊門斯做到過1次，萊恩8次。

Rich Hill is FEELING IT. pic.twitter.com/bIDFQy7qOP — Red Sox (@RedSox) August 27, 2022

光芒左投史普林斯（Jeffrey Springs）首局下登板就被連敲3安，單局失掉4分。3局上張育成首次打擊，他讓過第一顆曲球之後追打外角變速球，敲成軟弱內野安打，不愧是對付左投的高手。但是張育成孤掌難鳴，後面3位隊友全數吞下三振！

5局上又輪到張育成，這回希爾不斷使用曲球也騙不到他，結果還是四壞保送。里奇希爾單局用掉18球，其中8球消耗在張育成身上，唯一1次四壞保送也是給了張育成。最後希爾是在第7局退場前才終於三振掉難纏的張育成，總計3打席被他兩次上壘。光芒打線全隊只在希爾手裡擊出3支安打。