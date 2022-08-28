美國食品級二氧化碳自疫情爆發後就供應吃緊，現又適逢夏季需求旺季，短缺問題更形嚴重，已威脅到泰森食品（Tyson Foods）、卡夫亨氏（Kraft Heinz）等食品飲料大廠的正常運作。

二氧化碳被廣泛應用於食品飲料業，像是屠宰前得靠二氧化碳把動物弄暈，進行肉類冷卻加工也要用到它。二氧化碳能讓軟性飲料和啤酒產生氣泡，還可轉化為乾冰作為冷凍食物之用。

二氧化碳是生產乙醇和化肥過程中的副產品。自2020年初爆發新冠疫情之後，二氧化碳供給就陷入吃緊，當時美國人礙於疫情大多停止開車，削減乙醇需求。

二氧化碳供應商及食品業主管指出，生產中斷之際偏又碰上夏天需求旺季，美國部分地區食品級二氧化碳短缺情況變得嚴重。到了秋天生產這種氣體的工業設施要關閉維修，二氧化碳供應料持續緊張。

這幾個月來，肉類加工巨頭泰森在全美遍尋供肉類家禽工廠使用的二氧化碳。今年5月，泰森聲稱情況緊急，愛荷華和內布拉斯加工廠的二氧化碳嚴重短供；6月泰森透露，緬因、阿拉巴馬、阿肯色等10州工廠的二氧化碳不足。

食品大廠卡夫亨氏8月通知零售商，該公司部分火雞肉品暫停供貨，其中一個問題出在二氧化碳供應「嚴重吃緊」。

卡夫告訴零售商，「少了二氧化碳，等於我們產品失去重要的保質期。」卡夫說，他們的工廠多設在美國西南部，那裡二氧化碳短缺問題最嚴重。

壓縮氣體協會（Compressed Gas Association）執行長加特沃德（Rich Gottwald）指出，二氧化碳通常在夏季會出現供應吃緊，主要是這個季節啤酒、汽水等冷飲的需求激增，而今年的異常高溫又加劇這方面的需求。美國本土生產的二氧化碳，七成左右都用於飲食業。