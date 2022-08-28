美國聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行年會高唱鷹調，暗示不改激進升息立場打通膨，26日美股血流成河，道瓊指數以狂瀉千點收場，創今年5月來最慘單日跌幅，三大指數收跌超過3％。

26日道瓊工業指數收跌1,008.38點或3.03％，報32,283.4點。標普500指數終場跌3.37％，收在4,057.66點。那斯達克指數收跌3.94％，以12,141.71點作收。

道指創今年5月來最大單日跌幅。那指和標 指上周五跌幅，也是6月中以來之最。

三大指數連續二周收黑，道指、標指與那指分別周跌4.2％、4％及4.4％。

美國企業財報優於預期，美國攀抵40年新高的通膨浮現觸頂跡象，三大指數6月中旬強力反彈，標普指數收復今年近半數失土。但26日鮑爾在全球央行年會演說強硬放鷹，把美股8月以來的漲幅盡數抹去。

俗稱恐慌指數的CBOE波動率指數（CBOE Volatility Index，簡稱VIX指數），26日跳漲3.78點至25.56，為6周來收盤新高。

本周將進入第三季最後一個月份9月，根據《股票交易員年鑑》（Stock Trader's Almanac），由於基金經理人傾向在Q3的尾聲，出脫表現欠佳的股票部位，美股9月走跌居多。

Natixis Investment Management Solutions首席投資組合策略師賈納西維奇（Jack Janasiewicz）指出，投資人不敢奢望Fed會盡早啟動降息之下，9月標普指數跌幅將多達10％。

根據投資研究機構CFRA的數據，自1945年起，9月向來就是標指表現最差的月份，上漲機率只有44％，平均跌幅0.6％。

標指今年來累跌14.8％，已宣告墜入熊市，在Fed6月中宣布升息3碼創1994年來最大升幅後，一度挫跌到2020年12月來最低水位。

CFRA首席投資策略師史托佛（Sam Stovall）表示，下月20-21的Fed例會料使美股的9月波動加劇，標指恐再下探到6月低點附近。