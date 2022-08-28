大陸最大影視拍攝基地浙江橫店受疫情衝擊，電影和戲劇的拍攝量大減，大批演員正面臨著開工不足的問題。部分臨時演員更表示，有些人只能拾荒、夜宿天橋底度日。

三聯生活周刊引述橫店臨演表示，夏天本是橫店影城的劇組拍攝高峰期，去年7月6日至7月13日，一周內就有32個劇組在當地開機。但經過今年4月浙江金華市的一波疫情後，橫店變得非常冷清，常駐群演數量斷崖式下跌。

業內人士透露，今年是疫情以來，是橫店受影響最大的一年，「能接到的戲，從一個月二三十場銳減到四五場，根本不夠吃飯」。過往最多一天連接三場，大場面的戲一次就請一兩千個臨演，但目前已看不到大型劇組，小劇組最多一次僅聘請幾十人。

更有臨演表示，附近幾個橋洞都住滿了，有人雖有正規演員證，但長期接不到戲，交不起房租，就被房東趕出來了，「平時就靠撿瓶子生活，撿瓶子也賣不到多少錢，我都看到有人在垃圾桶裡找吃的」，影視業景氣相當慘澹。