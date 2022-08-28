儘管美國對委內瑞拉實施制裁，但是中國委託中國航天科工集團（CASIC）從委內瑞拉運送數百萬桶的石油赴中，作為抵償該國欠中國數十億美元債務的協議的一部分。

路透引述消息人士透露，在美國加強對委內瑞拉石油出口的制裁之後，中石油已於2019年8月停止運輸委內瑞拉產石油。但是消息指出，委內瑞拉石油仍然通過其他貿易商進入中國，並將相關石油標註為來自馬來西亞。

自2020年11月以來，中國航天科工集團持續用三艘油輪運輸委內瑞拉原油，這三艘船是航天科工當年從中石油那裡收購的。消息人士說，石油存放在一個油罐區，這個罐區同樣來自中石油。

美國之音引述委內瑞拉國有油企委內瑞拉石油公司（PDVSA）的裝運安排，以及路孚特（Refinitiv）和能源分析公司Vortexa的油輪追蹤數據顯示，航天科工目前已經裝運了13批共計約2,500萬桶石油，還包括兩艘將於9月達到中國的船。