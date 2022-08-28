美國司法部26日公布FBI突襲搜索川普海湖莊園的刪減版宣誓書，大量內容塗黑。

美國司法部公開美國聯邦調查局（FBI）突襲搜索川普海湖俱樂部（Mar-a-Lago）的刪減版宣誓書，強調不能全文公佈是為了保護「大量平民證人」，曾擔任小布希副幕僚長的共和黨分析師羅夫（Karl Rove）26日推測，向FBI爆料的內奸應該是特勤局人員。

綜合美媒AXIOS、美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，FBI本月8日突襲搜索川普的海湖莊園，帶走大批白宮文件，受到輿論壓力，美國司法部26日公布FBI搜索的宣誓書，值得注意的是，這份長達38頁的宣誓書中有多達11頁內容完全塗黑、13頁部分塗黑。

司法部另外公布14頁文件，說明不能完全公開宣誓書是為了「保護大量平民證人的安全及隱私」，同時也是為了保護調查的完整性。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，針對到底是誰爆料海湖莊園內有白宮機密文件，曾在美國前總統小布希（George W. Bush）任內擔任副幕僚長的共和黨分析師羅夫周五接受「福斯新聞」（Fox News）專訪時推測，內奸可能是特勤局人員。

他說：「特勤局人員，這是我的個人推測，除了特勤局在那裡外，我沒有其他訊息，他們對機密資料沒有法定責任，但他們是宣示就職後的聯邦執法人員，他們有責任舉報犯罪。」

I’ve been saying this for three weeks and now have to pour myself a drink because Karl Rove and I agree on something https://t.co/zdTMog5LCM — Asha Rangappa (@AshaRangappa_) August 27, 2022

「特別是總統的一名律師在信中說『我們再也沒有任何機密資料』」，羅夫認為處理白宮機密文件的美國國家檔案和紀錄管理局（National Archives and Records Administration）已經懷疑川普方面的說法，因為美國國家檔案局會知道哪些文件不見了。

「如果有人寄信說我們沒有機密資料，然後特勤局的人說『我看到海湖莊園的牆內仍有機密資料』，然後有責任向上舉報」，羅夫說。

FBI的宣誓書指出，美國國家檔案局於2021年5月首度詢問川普有關白宮文件的下落，川普律師團回應將在當年稍後清除12箱文件，不過當國家檔案局今年1月來取回文件時，他們一共取回15箱文件，這些文件中一共有184份標記機密，當中有25份標記為最高機密。