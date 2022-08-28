【旅奇傳媒/編輯部整理】第29屆新加坡美食節（Singapore Food Festival）於2022年8月24日至9月11日回歸，帶來超過70種以傳統、現代及創新爲主題的美食體驗！今年除了迎來實體的「新加坡美食節村」回歸，保留美食路線導覽以外，更有線上虛擬市集提供免費參與，還有線上直播廚藝大師帶領食客品嚐道地的星國料理。

同時，新加坡旅遊局也將於9月3日在台北攜手在地知名市集品牌－有趣市集和多家星國料理夥伴在近期週末最熱門的南港瓶蓋工廠打造戶外主題市集「饕星饕沸 加味坡棒 2022 SG Foodie Day」讓消費者在台灣也能呼應2022新加坡美食節。當天現場將搖身一變成為專屬於寶島的新加坡小販中心，完美結合星國料理與在地文化，無論是活動現場互動體驗，還是線上抽獎打卡參與，以美食作旅遊的出發點，用味覺體驗文化，用味覺體驗創新，讓新加坡美食帶您穿過邊境，免出國即刻感受獅城滋味！

▲新加坡旅遊局將於9月3日舉辦「饕星饕沸 加味坡棒 2022 SG Foodie Day」實體戶外市集。 圖：新加坡旅遊局／提供

許久未出國的台灣旅客應該非常想早點重新體驗擁有各式美食的新加坡，因此，新加坡旅遊局攜手在地餐飲品牌於9月3日在南港瓶蓋工廠舉行「饕星饕沸 加味坡棒 2022 SG Foodie Day」戶外主題市集，用視覺強化食慾感，讓台灣的專業吃貨用「星」味覺感受「星」體驗。

從入口處主題拱門呈現新加坡牛車水的小販中心，設計結合美食地圖喚起台灣人對新加坡旅遊的美好回憶。從入場到用餐區完美打造新加坡小販中心（hawker centre）南洋風味的燈籠擺飾與圓桌餐區。除此之外，窗櫺上的美食裝飾設計與復刻新加坡佔位文化 (chope) 的面紙盒以及現場設置娘惹傳統文化服飾體驗都是極為有趣的體驗活動與主題設置。現場將有超過20個美食品牌以創新演繹熟悉的美食並打造當日唯一限定星國料理口味。

▲市集將邀全球百大調酒師調出最棒新加坡司令ROOMbyLeKief四季司令、HiBoRu叻沙司令與BarMoodTaipei茉莉司令 (由左至右)。 圖：新加坡旅遊局／提供

除了美食以外，新加坡的調酒文化更是每位旅客不能錯過的特色體驗，從萊佛士酒店的LONG BAR誕生的唯一以國家命名的調酒新加坡司令，更是調酒界的金字招牌，這次特別邀請三位世界前百大調酒師現場調製活動專屬新加坡司令。來自世界前五十大酒吧的ROOM by Le Kief 試圖挑戰以台灣風味混搭出新加坡司令的「星」火花；第二位復古昭和日風的HiBoRu（嗨啵嚕，ハイボール）居酒屋的世界百名的調酒師，用東洋與南方文化撞擊下產生的「星」式調酒；最後一位則是曾經拿下《World Class世界頂尖調酒大賽》台灣區冠軍、世界第三、世界最速冠軍的Nick Wu（吳盈憲）領軍的Bar Mood Taipei，將植物與花草間的呢喃孕育出獨有的新加坡司令。現場除現調的新加坡司令以外，更特別邀請最時尚潮流的雞尾酒瓶裝品牌－WAT搭配各種雞尾酒特色口味呼應新加坡多元調酒文化，讓每一位來訪的饕客能留下微醺美好的新加坡美食節。

▲四尺新加坡旅遊局萌小獅Merli首度登台，邀您搶先打卡參與。 圖：新加坡旅遊局／提供

新加坡旅遊局萌小獅Merli也將再次現身，在入口處用高達四公尺的身影還有代表新加坡人熱情笑容迎接著每一位來到現場的「星」吃貨，同時，整場「饕星饕沸 加味坡棒」皆有搭配限時獅城飲品遊戲、新加坡禮品大放送與Merli尋寶抽獎活動！新加坡旅遊局期望在不久後國境開放之時，邀請每一位台灣饕客能親自前往獅城探索在地美食，一起「即刻隨心所往，心想獅城」。

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