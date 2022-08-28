本月27、28日在台北大佳河濱公園盛大舉行的「S2O Taiwan潑水音樂祭」，原本請來了CL、Yellow Claw與R3hab等大咖韓國藝人和國外DJ參與演出，沒想到主辦方卻在26日才透過官方宣布這些藝人將不會出席，意外引發軒然大波。但活動當天仍吸引2萬人入場狂歡，主辦單位甚至推出超火辣的「JKF女體盛」讓現場氣氛嗨到最高點。

根據「S2O Taiwan潑水音樂祭」於昨（27）日晚間盛大登上，除了台上藝人及DJ輪番上陣炒熱氣氛外，主辦單位找來了「國民姊夫」具俊曄，以及知名網紅雪碧、雲嫣等多位身材火辣的JKF女郎，穿著清涼的比基尼現身，甚至還端出了「JKF女體盛」，在多位辣妹的重要部位上擺放壽司及各種食材任人夾取，還有辣妹們「峰峰相連」的火辣畫面，讓現場氣氛嗨到最高點，官方IG限時動態上也曬出當晚的活動片段，令不少人看了臉紅心跳。

事實上，「S2O Taiwan潑水音樂祭」原訂在活動當天邀請了韓團2NE1隊長CL（李彩麟）、Yellow Claw、R3hab、Kaaze、MARC VEDO、KSHMR、VINAI、KURA、LE SHUUK、MESTO、Lil Pump多位外國藝人來台表演，不料主辦方卻在活動前一天才宣布「他們無法來台」的消息，讓粉絲們大失所望要求對方，但主辦方卻以「主辦單位保有更換場地及藝人之權利」，願意改以「免費帶一人進場」做補償，堅持不退票，因此引發戰火。

對此，主辦方斯邦奈負責人Brian也終於出面，無奈表示「被文化部陰了」，透露公司早在6月就申請「泡泡專案」，但當時政府告知7月就「0+7」不用申請，直到主辦方2天前發現不對勁趕緊確認，最後還是因時間來不及而遭到政府駁回。不過這個說法隨後也遭到文化部打臉，雙方目前各說各話，待活動結束後，主辦方不排將除以法律途徑為自己澄清。