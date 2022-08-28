一名小三高調與人夫阿傑（化名）出遊，在社群平台上曬出兩人的親密合影，阿傑的元配看見後，不甘婚姻被介入，怒控告小三侵害配偶權。橋頭地院審結，判小三需賠償15萬元。可上訴。

判決書指出，阿傑的妻子主張與阿傑為配偶關係，但女子小玲（化名）明知阿傑已婚，仍於2021年間與阿傑發展出超友誼的親密關係，毫不掩飾地在臉書上傳合照曬恩愛，讓她感到痛苦萬分，且小玲與阿傑所為已嚴重侵害她的配偶權，認為小玲應給付她100萬元精神撫慰金。

對此，小玲以書狀聲明回應，稱自己與阿傑的合影為出遊拍下，難以此認定她侵害配偶權，縱使她真的侵害阿傑妻子的配偶權，但她與對方曾發生糾紛達成和解，認為再度求償不合理，要求法院駁回其訴求。

橋頭地院法官勘驗阿傑妻子提交的照片證據，發現小玲與阿傑親密依偎，2人牽手、擁抱、頭部緊靠還以手合比愛心，交疊的手上配戴同款戒指，甚至阿傑還赤裸上身與小玲接吻等，且拍照地點均不同，明顯為熱戀的情侶，已超過一般朋友的界線，故不採信小玲說詞。

此外，法官指出，小玲所指的協議書是針對傷害的事件所簽訂，與侵害配偶權無關，參酌雙方學歷、身分地位、教育程度與經濟狀況等，判小玲應賠償阿傑妻子15萬元為適當。可上訴。