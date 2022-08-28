Initial exams on Celtics forward Danilo Gallinari’s left knee show that the ACL is stable, full tests to come with an MRI on Sunday, sources tell @TheAthletic @Stadium. Good early news. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 27, 2022

塞爾提克最不想看到的場景，28日在世界盃男籃資格賽歐洲區出現！代表義大利迎戰喬治亞的塞爾提克前鋒賈林納利，今天末節發生無接觸嚴重左膝傷勢，儘管義大利總教練波澤柯一度擔心是前十字韌帶(ACL)撕裂，不過《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，賈林納利ACL並未出現撕裂。

義大利最後以91比84擊退喬治亞，賈林納利替補出賽15分鐘，就有投7中6、5罰4中，貢獻17分、4籃板的高效率演出，卻在末節提前傷退，波澤柯說：「我希望且祈禱不會有糟糕的結果，能夠執教賈林納利是我的榮幸，但我在他的眼中看到了痛苦。」

查拉尼亞也在第一時間爆料賈林納利初步檢查的結果，目前左膝前十字韌帶並未出現撕裂跡象，不過詳細傷勢狀況仍要等到明年接受核磁共振檢查後才會明朗，無論如何賈林納利在9月1日登場的歐洲男籃錦標賽都不太可能上場，甚至可能影響到NBA新球季。

畢竟賈林納利今年夏天宣告從老鷹跳槽塞爾提克，跟布羅格登同為塞爾提克下個球季爭冠的重要替補之一，如今隨著他的左膝嚴重受傷，距離下個球季開打已經僅剩不到兩個月時間，或許很有可能趕不上新球季開幕戰，甚至恐怕必須休兵更久。