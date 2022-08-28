戰爭、通膨、供需失衡，你能夠忍受出國旅費漲多少?

我們在旅遊數據揭密01中提到，「八成民眾想出國旅遊」、「一成民眾已規劃出國旅遊」。不過有在規劃出國旅遊的人一定知道，受戰爭與通膨影響下，出國旅費恐漲不少！若您想出國，旅費漲多少是可以接受的範圍內呢？

《網路溫度計民調中心》於2022年7月20日至29日透過網路調查方法，簡單隨機抽樣1,274份有效樣本，在95%信心水準下，正負2.78%抽樣誤差，完成了調查。讓我們一起看看這場「荷包與出國欲」的拔河賽，究竟是誰贏了呢？民眾的漲幅忍受度又是多少？

逾七成民眾可忍受適當漲幅：荷包瘦了也要出國

《疫後的旅遊商機》調查數據顯示，逾八成表示就算漲價也會想要出國。細分來看，有4.3%的人無視漲價幅度都要出國，78.1%民眾認為漲幅若在可接受範圍內還是願意出國。不過也有17.6%民眾認為只要有漲價，就不願意出國！

民眾平均容忍漲幅上限43%，超過就不去了！

民調數據顯示，選擇漲幅在可忍受範圍內願意出國的民眾中，平均漲幅若超過43%可能就會忍痛放棄出國計畫，而根據先前中時新聞網報導指出：「雄獅旅遊推估未來1年內團體旅遊費用的漲幅將達約3至5成，易遊網也指出10、11月現階段機票查價平均已漲逾6成」。

民眾對前往亞洲旅遊的旅費漲幅容忍值較高，對美洲漲幅容忍值最小

進一步從旅遊地區畫分，民眾對亞洲旅遊的旅費平均漲幅容忍度最高，平均可接受漲幅落在44%，美洲最最低，可接受漲幅僅落在11%，此落差可能在於，亞洲旅遊價格相對其他洲而言相對便宜，因此可忍受較高的漲幅。不過歐洲旅遊原價位也相當昂貴，民眾仍願意接受36%之漲幅。歐美相較下，民眾更捨得將金錢花在去歐洲旅遊。

分析說明：

《網路溫度計民調中心》於2022年7月20日至29日進行旅遊習慣偏好調查。針對年滿18歲之網路人口進行網路調查，抽樣方式為簡單隨機抽樣，並依據性別、年齡、教育程度與戶籍地進行反覆多重加權，使樣本特徵趨近母體特徵，具樣本代表性。有效樣本1,274份，在95%信心水準下，抽樣誤差在±2.78%以內。

本文所調查之結果，僅反映受訪民眾的整體意見，不代表本單位立場。