PIMCO最新報告指出．根據最新發佈的消費者物價指數，美國整體與核心通膨一如預期地在7月趨緩。假設後續全球糧食與能源大宗商品價格持續下降，今年6月的整體通膨年增率有望成為此次循環的高點。儘管如此，預料核心通膨年增率將在8月再次加速攀升，且可能要到9月才觸頂。

儘管通膨浮現降溫的前景，但是降溫後的通膨仍將高於聯準會的目標。故此， PIMCO認為，聯準會料將維持緊縮的貨幣政策。換言之，為了確保美國通膨能夠重回並穩居目標水準，未來聯準會不排除仍有多次大幅升息的機會。

PIMCO指出，美國薪資通膨已從低薪、低技術門檻的服務業進一步擴大至各個產業、職業、與技術門檻。亞特蘭大聯邦儲備銀行的薪資追蹤指標已大幅攀升，且攀升軌跡呈現非線性的菲利普斯曲線，並/或反映加速攀升的通膨預期水準。此外，薪資上漲的同時，勞動生產力卻陷入衰退，導致單位勞動成本大幅上漲。故此，預其未來企業將調高定價以維持利潤率。

此外，中美關係持續惡化，且考量兩國領袖展現的態度，PIMCO表示，很難想像當前局勢能有所改善。中國國家主席習近平的政權穩固，且中國民眾向來可團結對抗挑戰。多年來，中國藉由各種政策強化經濟實力和抵禦外部的衝擊－例如美國對中國的敵意漸增。短時間之內，中國領導人可能得要稍微踩政策煞車－例如雙循環經濟模式與共同富裕政策，因為中國正面臨嚴峻的經濟成長挑戰（其中包括防疫封控措施的影響，以及岌岌可危的房市）。話雖如此，這些政策仍將是中國長期首要的施政方針。

PIMCO也提出，烏俄戰爭對中國帶來值得深思的問題。看到俄羅斯遭到的國際制裁，預料中國領導人將提前做好準備，以防未來採取行動時（例如台灣相關問題）遭到美國祭出類似的制裁措施。然而，準備談何容易。舉例來說，中國雖然擁有大量外匯儲備，但絕大部分都是美元計價資產。在欠缺其他替代品的情況下，要大幅降低美元儲備的比重可謂不切實際，但中國可能會設法提高以人民幣結算的國際貿易佔比。

倘若中國無法大幅降低手中資產面臨的風險，屆時中國可能反將累積更多的外債；一旦中國的資產受到威脅，這些外債亦將面臨倒債危機。換句話說，中國將以此作為遏止手段，防範可能的「資本戰爭」。有鑑於中國的經濟規模之大，一旦美中爆發資本戰爭，全球料將受到龐大影響。並使得消費物價長期居高不下。