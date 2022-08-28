屏鵝公路是屏東接續至鵝鑾鼻的重要道路，為提升屏鵝公路沿路景觀，公路總局偕同台灣電力公司、農委會林業試驗所等跨機關合作，共同啟動包括「桿線下地」及「植栽優化」二大工程的「屏鵝公路種樹百里2.0 計畫」，昨（27）日該計畫的台1線新埤路段第1支電桿拔桿。

屏鵝公路沿線植栽是民國80年推動「種樹百里」計畫時栽種，至今已逾30年，公路總局表示，因社經發展與居住環境改變，樹木生長受到相當影響；尤其電桿纜線與季節性風災，造成行道樹生長環境受限甚鉅、樹冠難以茁壯開展，也造成受損問題，此次再推動「屏鵝公路種樹百里2.0 計畫」。

公路總局表示，該計畫以「台1線高屏大橋~潮州」、「台1線潮州~水底寮」、「台1線水底寮~楓港」、「台26線楓港~恆春」等4個路段標案同時發包施作，其中電力桿線預計下地長度約計69公里，並同步將中華電信、台灣固網、寬頻有線電視及各個路口交通號誌等管線一併地下化。4標工程均已於今年7月1日開工，預定明年春節前完工。

公路總局表示，工程開工後，該局與台灣電力公司緊密協同合作，且各標廠商亦戮力積極投入工班及機具趕工，其中第2標位於台1線潮州至水底寮路段的桿線下地工程，昨日台1線新埤路段電桿拔桿，是本計畫的第1支電桿拔桿。昨日交通部政務次長陳彥伯親自督導，台電公司總經理王耀庭及其團隊、中華電信公司總經理梁錦全及其團隊、屏東縣政府警察局督察長方秋梅及其團隊、農委會林業試驗所所長曾彥學、公路總局局長陳文瑞率三工處監造團隊及四標工程承攬廠商代表等出席共襄盛舉。

公路總局表示，「屏鵝公路種樹百里2.0計畫」第1支電桿拔桿不僅代表屏鵝公路桿線下地工程已跨出重要的第一步里程碑，更象徵著擁有純淨天際線、綠意盎然、花團錦簇的「國境之南」美麗公路願景指日可待。