髒爆了！一名網友日前在網上分享朋友的房間，非常髒亂又滿是垃圾，非常訝異有人的房間可以髒成這樣，還強調朋友真的住在裡面，且本人不是流浪漢是有錢人，存款上億，讓1萬名網友看傻眼，驚呼「這是垃圾場拍的？」、「看著看著就聞到味了」。

這名網友昨天（27日）在臉書「爆廢公社」發文，貼出4張他非常有錢的鄰居朋友房間照，傻眼真的有人的房間可以髒得這麼猛，且人還能住在裡面又養寵物，包括房間裡有養雞，廚房裡則有死掉的烏龜。

原PO拍下朋友的房間，還透露朋友非常有錢。(翻攝自 爆廢公社)

從原PO貼出的房間照可看到，床上、地上滿是食物垃圾、塑膠袋，地板、牆壁都是黑色髒污，看起來從來沒整理過，其中最髒的是朋友的床，都是食物殘渣，塑膠碗盤、保特瓶，裡面藏有一瓶殺蟲劑，而最乾淨的是床的角落，有枕頭和棉被，遙控器好好放著在盒子上，推測平時應該是躺在床上看電視、吃東西。

床上都是垃圾，還能在上面睡覺。(翻攝自爆廢公社)

髒爆的房間吸引了近1萬名網友按讚，超過2000則留言，紛紛表示：「有錢人的低調嗎」、「有人住 ？身體健康狀況還好嗎？」、「我才吃飽，看這個剛剛跑去廁所吐了」、「這是睡覺的床？」、「這樣活的比死還不如」、「有錢也是白搭」、「角落有枕頭被子……應該真的有在睡」、「仔細看他睡床的牆邊，有超黑的枕頭和棉被」、「原來有錢可以這麼任性」、「有錢人的生活不是我們能想像的」、「最乾淨的就那三顆西瓜」、「呃，有錢就請一下清潔人員吧⋯⋯有夠噁」。

但也有人說「他應該不是有錢是省錢」、「小氣到有錢的了吧」，原PO則解釋朋友的財力，土地一堆、銀行存上億，且沒在上班，房間冷氣全年無休24度開著吹。讓網友聽了感嘆「皇帝乞丐命，有錢也過的像乞丐一樣。」

網友們笑稱整間房最乾淨的就是角落的3顆西瓜。(翻攝自爆廢公社)