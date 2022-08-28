民進黨前立委鄭寶清宣布參選桃園市長為選情投下震撼彈，面對四腳督之戰，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬28日表示，選舉的選票是決定在市民的認知上，不是由候選人或是由政黨來決定，這才叫做選賢與能，他爭取的是市民對市政建設繼續由民進黨執政。對於鄭寶清宣布參選是否感到意外？他說，過程中有很多前輩有不同的考量，也表示這個時候民進黨在桃園更需要團結。

鄭運鵬說，桃園隊的成績是在鄭文燦市長2任8年下的市政進步上獲得認同，所以參選是為了延續這樣的好成績、延續鄭文燦市長的施政成果，相信這也是每一個市民的需要，並不是說參選人個人有什麼樣的需要，所以對市民的照顧、對市政的發展，這個才是選舉的重點。

他也提到，民進黨從政黨員黨紀都要接受，不管是接受提名、接受徵召、接受黨紀的處理，每一位都是公平的，相信市民在投票上會有所選擇，不會去判斷或去分析到底怎麼樣的票源，或怎麼樣的組織會受到什麼樣的影響，這不是市長選舉的本質。

對於鄭寶清宣布參選是否感到意外？鄭運鵬則認為，過程中有很多的前輩，包含全國的、或桃園的，對桃園市的選舉因為過程比較豐富一點，有很多不同的考量，這個時候民進黨在桃園更需要團結，希望最後的結果是為桃園選一個好市長，是團結在認同鄭市長2任的成績之下，這一點有政黨因素，當然更大的是市政滿意度的因素，跟市政成長的因素，市民相信鄭市長的好成績、相信民進黨有能力在後面的2任繼續讓桃園更好，這才是選舉本質。