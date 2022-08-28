民進黨前立委鄭寶清昨（27）日宣布參選桃園市長，資深媒體人黃揚明認為，這將導致民進黨早先推出的參選人鄭運鵬篤定落選，但有一個前提，那就是鄭寶清必須「玩真的」。

黃揚明於臉書透露，當年在立法院採訪時認識鄭寶清，對方絕對是個有能量的人，可隨著宣布參選，民進黨恐會對他使力地無情打情，如果禁不住這些壓力，鄭寶清的參選能量就會變衰弱。

不過，黃揚明提到，自己還是比較傾向同意《美麗島電子報》董事長吳子嘉「鄭寶清若參選，民進黨的鄭運鵬一定落選」的說法，但前提為鄭寶清得是玩真的；黃說明，鄭寶清曾選過桃園縣長、知名度不輸鄭運鵬，且他從參政至今都是鐵桿深綠，要拿到藍營的選票難度很高。

「可以參考一個數據。」黃揚明指出，2018年脫離國民黨獨立參選的前立委楊麗環，最終拿下4.98％選票，而鄭寶清的能量可能超過楊不少，之前《TVBS》民調顯示鄭寶清有約10％支持度，即使打對折，也很可能讓鄭運鵬的選票折損不少。

最後，黃揚明表示，桃園市長選舉現在才算正式開始，無論鄭運鵬、鄭寶清、國民黨參選人張善政、民眾黨參選人賴香伶或是其他從未被媒體報導過的參選人，接下來就是他們拿出本事，爭取選票的近身作戰了。