先後遭逢膝蓋十字韌帶與腳跟阿基里斯腱撕裂重傷，且在上季宣告傷癒復出的勇士前鋒「浪花弟」克雷湯普生，最近經過加州大學舊金山分校運動醫療專家檢驗過後，確認他的肌肉萎縮問題已經解決，兩腿肌肉也重新勻稱，下個球季總算可以真正健康出賽。

畢竟遭逢兩度嚴重傷勢，克雷湯普生上季雖宣告傷癒復出，且幫助勇士奪下總冠軍，整體表現仍不如受傷前穩定，尤其是他的三分命中率3成85，是他生涯首次單季三分命中率跌到4成以下，代表雙腿肌肉萎縮問題，仍然影響著他的正常發揮。

不過隨著克雷湯普生今年夏天積極復健，目前看來肌肉萎縮問題已經獲得解決，最近他在洛杉磯訓練影片也曝光了，看來他的三分手感極佳，甚至還可做出一些他過往比較少做的投籃動作，似乎已經替新球季的開打提前做好準備，也讓外界不再擔憂。

身為勇士三巨頭之一，克雷湯普生的健康狀態，勢必是勇士高層最關注的問題之一，如今隨著他真正解決肌肉萎縮問題，或許可以回到兩度重傷之前的狀態，接下來就等新球季的開打，看看浪花弟能否跟柯瑞、卓雷蒙格林一起完成勇士衛冕霸業。