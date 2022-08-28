金門駐軍向陸無人機丟石頭

中方無人機侵擾金門烈嶼大膽島空域，近拍我軍，引發軒然大波，國防部已表示，將部署中科院開發的遙控無人機防禦系統因應。近來隨著兩岸緊張持續升級，對岸無人機對台灣領空顯得格外具有威脅性。

據《動力》（The Drive）網報導，隨著美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）月初率團訪台後，台灣遭受對岸「灰色地帶」（Grey Zone）威脅的頻率大增。

最近這次發生在8月16日下午約6:00，先是兩名軍人一臉錯愕，望著突然出現的無人機，接著鏡頭一轉，只見石頭砸向無人機。

由於金門僅隔著台灣海峽，和福建廈門相望，因此縱使是低階無人機，也能輕易跨海侵擾。雖然中方宣稱，這次近拍我軍的，是民用無人機，但卻可能設下危險的前例，為武裝無人敵機侵擾台灣外島軍事基地空域鋪路。

包括美國在內，對全球各國來說，無人機構成的威脅日益難以因應。然而，台灣最近宣布要反制無人機侵擾，呼應了它最近表達，要致力防禦中方無人機的決心。

儘管台灣沒有具體說明，今年會開始在軍事基地部署哪種系統，但國防部提供的信息無疑有助於縮小可能的範圍。分析指出，目前台灣要嚇阻與摧毀無人機，其實選擇有限。台灣有天絡系統等干擾槍，還有防空系統等，但所謂的遙控無人機防禦系統似乎是較新加入的成員。然而，類似的概念在反無人機領域已存在多年。

如2019 年時，加州的新創科技公司「西方之火工業」（Anduril Industries）推出名為「攔截者」（Interceptor）的小型硬殺攻擊無人機，並已開始向英美軍方交付。「攔截者」為4旋翼無人機，利用光電和紅外線感測器追蹤並打擊其他無人機。此外，它有遙控功能，讓操作人員可透過手持遙控器的螢幕影像，來監視無人機的動態，並發動攻擊。而分析認為，這可能類似台灣所開發的系統。