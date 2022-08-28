曾是五月天師弟的「強辯樂團」，過去唱紅不少歌曲，吸引不少粉絲喜愛，其中主唱黃少谷（少少）憑著帥氣外型圈粉，演出戲劇《終極三國》後人氣更上一層樓。沒想到休團後，他負債上百萬，再加上疫情影響，工作一夕歸零，身負重擔的他下定決心轉行成上班族，並兼差開計程車，消息曝光後引起粉絲熱議。

黃少谷休團後曾負債上百萬，沉寂了整整2年，在2年前和前天氣女孩團員Yumi（林采薇）結婚，怎料孩子剛出生時碰上疫情，工作一夕間停擺，為了養家他轉行服務業，成為月薪28K的上班族。黃少谷近日也在臉書大方分享近況，透露自己將兼差開計程車，「要開小黃也不簡單，從考照，到考登記證，我就花了半年！這一條路也不好走耶」。

黃少谷為了養家，轉行成為服務業，並兼差開計程車。(圖/黃少谷 臉書)

其實，面對音樂領域，黃少谷曾坦言看不到什麼成就，「我也不是什麼實力派歌手，我只是愛寫歌，愛分享我的創作，但這個世界慢慢的往飆高音+技術面的歌手前進時，純粹的創作與態度，對我來說已經不合時宜了」於是他離開音樂公司、轉戰戲劇圈，未料拍完八點檔、準備第二張專輯《命運》時，疫情忽然爆發，出唱片的夢想因此夭折。

如今他卸下明星光環，上求職網站找工作，努力賺錢養家偶爾也會接些節目通告，在節目上也坦言：「對於我的小孩子、我的太太，我希望可以給他們好的未來，我每天都在想這件事。」如今再兼職開計程車，努力打拚的模樣讓不少網友佩服，「辛苦了」、「你連這個也！太帥了」、「好有肩膀的男人」，另外還有不少粉絲希望有機會能搭到他開的車。