民進黨前立委鄭寶清宣布參選桃園市長為選情投入變數，市長鄭文燦強調，民進黨是經過民調做基礎完成徵召提名，過程有一定的嚴謹度跟客觀性，鄭運鵬委員經由這個機制產生，延續他8年市政成績沒問題。對於是否在鄭寶清宣布參選之前或之後有可能再見面協調？他則說，「該做的努力一向都沒有少過」。

鄭文燦表示，相信鄭運鵬對桃園的了解，以及他對整個市政如何協調、如何爭取、如何再發展、再進化，他已經有了完整的規畫，可以接下這一棒沒有問題，相信市民會認同由鄭運鵬來做未來8年的新的桃園市長，跟續他在8年執政的記錄。

至於鄭寶清有可能被開除民進黨籍，鄭文燦說，黨紀由中央黨部決定，民進黨是一個有理念的政黨，也是一個有制度的政黨，任何的選擇，如果要走不同的路、追求不同的方向都尊重，不過黨紀的問題是由中央黨部來統籌處理。

鄭文燦也強調，對於鄭寶清宣布參選之前或之後，他該做的努力一向都沒有少過，要選擇不同的方向也只能夠給尊重、給予祝福，不過相信團結是為了台灣、團結是為了民主、團結也是為了桃園，這一點信念他是非常堅強的。