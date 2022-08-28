「3X3.EXE PREMIER聯盟賽」本周蒞臨獲選上季最佳單站的高雄站，27日於高雄市青少年籃球場進行男子組北區第7回合及南區第6回合賽事。男子組南、北兩區總計13支隊伍同場較勁。南、北兩區戰況陸續揭曉，北區台中建國塑膠以21比15擊敗新北FOOTER封王，而南區則上演高雄內戰戲碼，高雄台塑挺過上周雲林站失利，終場以21比14擊敗躍陽國際，喜迎本季第四冠。

上周結束雲林站後，北區積分陷入膠著，賽前握有兩冠的夢想家青年隊，目前以460積分與FOOTER並列排名第一，且與台中建國塑膠、台北天淨僅有10積分差距，四隊積分接近，本站冠軍攸關分區排名，相當關鍵。

北區四強賽由建國塑膠與台北天淨率先登場，建國塑膠靠王志傑個人獨得10分得帶領下，率先挺進北區冠軍戰。冠軍戰台中建國塑膠紀上紘挺身而出，單場獨得9分，含四記外圍2分球命中，助球隊於高雄站奪冠封王，同時積分也來到分區第一，此役冠軍戰表現優異的紀上紘也榮膺本站MVP殊榮。北區建國塑膠目前積分以550分位居第一，新北FOOTER則落後10分緊追在後。

高雄台塑上周於雲林站出師不利無緣四強，27日預賽在劉丁維外圍火力支援下，一路過關斬將挺進冠軍戰。南區冠軍戰上演高雄內戰，高雄台塑強碰力求衛冕的躍陽國際，高雄台塑林金榜展老將價值，全場攻下8分，終場以21比14擊敗躍陽國際，贏得高雄站冠軍，同時個人也繼開幕戰後，再度於單站奪得MVP殊榮。

林金榜賽後表示，上周於雲林站失利無緣晉級，所幸彼此有把心態調整回來，「這周回到高雄，其實隊友們都表現不錯，且在高雄有如此棒的舞台，也應該在自家主場把好的表現展現出來。」

3X3.EXE聯盟賽本季首次來到高雄，去年獲3X3.EXE PREMIER聯盟官方公布的「年度最佳場地獎」，大受好評。27日除緊張刺激的籃球賽事，關注運動發展的高雄市大家長陳其邁市長也親臨現場一同共襄盛舉，對於3X3.EXE PREMIER的再度蒞臨，市長表示熱烈歡迎，並承諾市府將在場地及經費上給予大力支持，盼未來能夠有更多籃球賽事來高雄舉行。

28日賽事繼續留在高雄青少年籃球場舉行，下午1點正式開打，將同步於3X3.EXE PREMIER的Youtube頻道提供全程網路直播，也歡迎全國各地喜愛籃球的朋友免費到場觀賽。