農曆七月結束，一名女網友分享她到嘉義市參觀藝術展覽，同行友人把她拍得像鬼，令她笑稱「我看起來比較像七月忘了回去的」，驚悚照片在網路曝光，2.7萬網友朝聖，有網友直覺照片是男友拍的，還有人看到她的長腿歪樓「這腿優質」。

原PO昨（27）日於臉書社團《爆廢公社》，晚間到嘉義市參觀「光織影舞-光影藝術展」，請同行的朋友替她拍照，她站在昏暗的展區，周圍燈光僅有少數的LED燈照明，綠光反射在她的臉上，使照片成果宛如鬼照片，她忍不住自嘲，「我看起來比較像七月忘了回去的」。

照片成果宛如鬼照片，她也忍不住自嘲，「我看起來比較像七月忘了回去的」。（圖／翻攝自爆廢公社）

圖文引發2.7萬網友朝聖，紛紛留言，「請問拍照的人還健在嗎」、「一定是男友拍的」、「標準的男友作品啊」、「鬼關門了，准妳免回去」、「妳逾假未歸喔」、「我感覺到攝影師的求生意志極度薄弱，板橋代表致敬」、「這一看就知道怨念很深」、「如果不是看到有腳，還真的會以為是…」、「幫妳拍照的人，現在是不是在過頭七了」。

留言中也有人看的她的身材狂讚，「我只看到身材超好的」、「大長腿身材棒，管妳是人是鬼」、「沒事的，我只注意到腿很美」、「天啊！我夢寐以求的腿」、「這腿優質」、「腿好長好羨慕」。