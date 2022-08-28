被封為「新疆女神」、「新疆維納斯」的大陸新生代女星古力娜扎，日前被拍到帶男演員徐開騁回家過夜後，隨即就被女星張天愛怒控男方劈腿，讓古力娜扎瞬間淪為小三，雖然她立即出面澄清自己也是配騙的受害者，將來不會再與男方有所交集，在網路上依然罵聲不斷。而過去也曾淪為小三的女星女星江鎧同，也跳出來替她發聲，還寫下「當年我沒有這樣的勇氣」沒想到意外被網友罵爆。

男星徐開騁和女星張天愛當年因為拍攝電視劇《我的漂亮朋友》相識並爆出熱戀，但兩人始終沒有對外公開戀情，未料本月24日徐開騁被拍到前往娜扎家過夜，因此爆出出軌醜聞；隨後正宮張天愛便在25日直接於網路上公開她與徐開騁的錄音檔，指控男方是劈腿慣犯，而淪為小三的娜扎則轉發女方貼文，表示自己也是受害者不是小三，更強調「之前不是，現在不是，以後更不會是」，但她依然遭到大批網友罵聲不斷，甚至還被鐵粉痛罵是「戀愛腦」，並爆出她曾為了談戀愛長達9個月不拍戲等爭議。

張天愛（左）公開徐開騁是劈腿慣犯後，古力娜扎也出面澄清自己並非小三。（圖／微博@張天愛、古力娜扎）

但令大眾意想不到的是，與此事毫無關係的女星江鎧同也突然轉發了娜扎的貼文，表示「當年我沒有這樣的勇氣，但現在要為娜扎點讚，不為洗白，只為讓女孩們擦亮眼睛」。但網友看到後相當傻眼，認為她當年介入毛曉彤曾與陳翔的感情時，是遭毛曉彤親眼目睹兩人衣衫不整的在她眼前，因此看到江鎧同的貼文後，網友也忍不住猛酸「你鼓起勇氣面對的可不是被騙，是被捉姦」、「人家毛曉彤是實打實撞見她在陳翔家裡」、「兩頭騙和捉姦在床還是有很大區別的」、「妳還是別出來蹭熱吧」、「她是出來討罵的嗎？」意外引發熱烈討論。