大陸南方近日天降甘霖，高溫旱象有望緩解，但自27日以來，四川成都、廣元、甘孜州等7市（州）迎來強降雨，最大雨量達165.1釐米，當地政府連夜緊急轉移3萬6325人。目前各地未上報地質災害。

大陸央視新聞報導，27日下午5時至28日上午7時30分，成都西北部及北部，大到暴雨，個別地方大暴雨；綿陽中北部、雅安東北部，中到大雨或暴雨；廣元、德陽2市西部，中到大雨，個別地方暴雨；阿壩大部、甘孜北部，小到中雨，局地大雨；最大雨量出現在成都市大邑縣西嶺鎮的西嶺雪山滑雪場（165.1mm）。

四川省連夜緊急組織了2722起避險轉移，轉移民眾達1萬3750戶、3萬6325人，其中綿陽5829戶1萬3141人、雅安3804戶1萬2405人、成都2181戶5381人、廣元1021戶3179人、德陽551戶1314人、阿壩309戶763人、甘孜55戶142人，涉及37縣（區）2936個隱患點。