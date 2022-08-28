都說「錢不是萬能，但沒有錢萬萬不能」，在挑選另一半時，雖然品性和三觀是首要條件，但不可否認經濟實力也很重要，不少女孩們心中的夢想就是嫁給一個鑽石王老五，從此過上衣食無憂的生活。而根據星座專家唐綺陽近日在運勢命理網站「靈匣網」分析，這三個星座超會賺錢，根本就是標準的金龜婿候選人。

#雙魚座

雙魚座不怕困難，越挫越勇。（圖／觸mii）

雙魚座彷彿天生就具有對金錢敏銳的鼻子，總是可以嗅到賺錢的味道，加上好奇心旺盛，樂於接受新知，又擅長結識不同領域中的人脈，總能在談笑風生之間獲得許多關於投資、獲利的觀點。雙魚座屬於越挫越勇類型，願意主動嘗試，不怕失敗，在經過多次經驗後便找到其中「眉角」，讓他們得以在往後的投資或創業中獲利。

#處女座

處女座會竭盡所能讓重要的人過上更好的生活。（圖／觸mii）

財富在處女座的心中幾乎可以說是排行前幾名，金錢便是他們的安全感來源，若是口袋空空反而會讓他們陷入恐慌；加上處女座個性務實負責，腳踏實地的他們為了給家庭和伴侶過上更好的生活，會竭盡所能地賺錢，也不會推卸該盡的責任和義務，無論日子過得有多艱難，他們也會咬牙苦撐下去，久而久之也就存了不少積蓄了。

#天秤座

天秤座很會花錢但更會賺錢。（圖／觸mii）

可千萬不要以為天秤座在榜上就以為他們是守財奴，天生就是貴族體質的他們，很會花錢但更會賺錢，完全不會委屈到自己，雖然看似花錢如流水，但其實天秤座是最擅長達到「收支平衡」的星座，不僅在事業上充滿野心，也很懂得如何適時表現自我拓展人脈，這樣下來升官的日子指日可待，收入也會噌噌上漲，加上他們顏值又高，外貌經濟兩相結合之下，天秤座根本就是「鑽石王老五」等級！