前新竹市長林智堅台灣大學、中華大學的2份論文都被認定抄襲，2校的碩士學位均遭撤銷後，民眾黨新竹市長參選人高虹安表示，此事確實有影響到新竹在地鄉親，不少市民現在只要看到政治人物，都會開玩笑地問，「你的論文有沒有問題啊？」

高虹安昨（27）日在《全民平評理》接受主持人平秀琳專訪，談及林智堅抄襲事件時，高虹安指出在台大與中華大學學倫會審定結果出來前，地方上其實僅有寫過論文，或大概知道論文是怎麼一回事的人，對此事比較有自己的想法。

高虹安提到，沒寫過論文的人原本不太知道此事到底有沒有問題，但等結果拍板後，地方人士也開始口耳相傳，許多鄉親甚至會在遇到政治人物時，開玩笑以「你的論文有沒有問題啊？」做為招呼語。

「就是在硬拗！」高虹安認為，雖然是否會治理城市確實跟論文沒有很大關聯，但林智堅從頭到尾花了很多時間解釋此事為抹黑，最後卻被2校認定抄襲，留給民眾不好的印象，加上7月底爆發的新竹棒球場事件，又讓其執政能力遭到質疑，對一個候選人來說，可謂是最不好的情況。

至於自己也被指控論文抄襲，高虹安26日已在律師陪同下前往台北地檢署按鈴控告，她強調在求學時期，沒有政治人物的光環或人脈，更沒有顯赫的家世背景，「我是一路一步一腳印，努力到今天！」