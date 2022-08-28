花蓮1名張姓男子，因偷摸友人女友大腿、胸部、下體等，遭女子怒告性侵，隨後張男便逃亡2年，經檢方通緝後於今年4月抓到人，花蓮地院審理後，依乘機猥褻罪，處有期徒刑1年2月。

據判決書指出，1名張姓男子曾性侵使女子懷孕墮胎入獄2年，沒想到他出獄仍控制不住自己的慾望，竟於109年和友人飲酒時，趁友人女友因不勝酒力熟睡於租處房內床上時，徒手撫摸女子左小腿、左大腿、左臀部及私密處，見女子稍微移動身體尚未驚醒，又徒手撫摸女子私密處及胸部，女子因不甘受辱，報警提告，沒想到張男卻消失就此逃亡2年，於今年4月遭逮。

女子表示，她睡著時感覺有人摸她的左小腿，一路摸往上撫摸到下體私密部位，且對方是邊摸邊揉讓她感覺很噁心，重複摸了2次，她將身旁的男友搖醒後，男友氣得質問張男，張男便下跪自打巴掌表示「下次不敢了」。

張男辯稱，他當時沒有摸女子身體，是女子喝太多酒亂講話，事後又改口稱自己只有摸女子大腿。

法官認為，女子能清楚描述事情經過，及遭撫摸位置，且女子於敘述過程中多次因情緒激動崩潰而中斷，可見女子因此事感到嫌惡、害怕，認定女子沒有意識不清，又張男犯案後逃亡遭通緝，否認犯行，證詞反覆，依乘機猥褻罪，處有期徒刑1年2月。

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