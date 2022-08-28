近來氣溫於傍晚時開始下降，予人秋高氣爽之感，許多人趁此進行戶外運動，但醫師提醒，根據過往經驗，夏轉秋之際而是心肌梗塞的好發季節，因此時節的傍晚較為涼爽，氣溫變化明顯下，人體血壓也隨之快速變化，這時心肌梗塞就易如土石流般爆發，致死率極高，提醒民眾在這季節轉換之際，特別留意血壓等數值變化。

博仁醫院急重症副院長康志森在《健康2.0》中表示，一般民眾已普遍知道冬天低溫致會使得血管收縮、血壓遽升，近來民眾也逐漸了解夏天因血管擴張，血壓會下降也會引發心血管疾病，因此會多喝水因應，但秋天的氣溫下降常予人舒適之感，讓人疏於防範氣溫變化帶來的心肌梗塞發生機率。

康志森說明，氣溫明顯下降對於心血管是頗大負荷，許多人平常不知自身血管已有堵塞，「血管堵塞率只要達50%的血管內就會有不穩定的斑塊，一遇到氣溫變化，斑塊一掉落，堵塞率就達100%，」此時就會發生心肌梗塞，人一旦倒地，若旁邊無人，未能送醫救治，死亡率極高。

他並提醒，若突然有胸痛、胸悶等心梗前兆，此時不應立即自行衝往醫院，因為會加劇心血管負擔，反增加心梗嚴重度，若有藥物可先服用，並先坐下休息，但務必向外求援，也就是，要告知周圍的人自己已有異狀，若現場為獨自一人，一定要撥打電話給親友、告知所處位置，以防突然倒下，親友也難覓其位置，待救護人員到場時已回天乏術。