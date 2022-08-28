民進黨前立委鄭寶清宣布參選桃園市長，民眾黨桃園市長參選人賴香伶說，鄭寶清委員在民進黨內遭受到的待遇，大家看在眼裡，他們黨內提名機制不完備、沒收民主，所以他心有不甘，同時在跟小英總統抗議，所以脫黨勢必造成民進黨內部很大危機。

賴香伶說，鄭寶清也許承受很大壓力，當然她尊重每個人參選權利，以現有情況來講，大家期待政黨會有公平機制，所以鄭寶清與鄭運鵬之間關係，還有民進黨提名候選人的狀況她不便評論，但距離登記還有幾天時間，會不會有變化也不了解，而民進黨對於整合、推派候選人狀況機制有沒有可能再做調整，因為林智堅的事情一天就可以做出改變，鄭寶清委員可能也期待在作業上面改變，讓他有機會在民調上可以有相關的評比，讓民進黨做出不一樣的決定。

至於鄭寶清參選對桃園市長選情是否有影響？賴香伶認為，初步可能一時間，民進黨支持者心裡會比較複雜，桃園市非常多年輕人、理性選民都在看，這次兩黨的紛擾到現在還沒停下來，一個是繼續挺抄襲、為抄襲背書的鄭運鵬，當然會受到市民一定的反感。而張善政到現在對於民眾黨指出的一些貪腐問題也不敢表態，一些事情要據理力爭承擔責任的時候他好像也滿退卻，所以市民在市長人選的選擇上其實不會只有藍綠兩黨推出來的人，還有新的力量願意為民眾的利益做最大考慮最大著想的民眾黨，相信市民心裡有很多已決定支持新政治力量。