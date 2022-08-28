加密資產與區塊鏈基礎設施提供商幣安，與韓國釜山市簽署諒解備忘錄（MoU），釜山市將獲得幣安提供的技術和基礎設施支援，以發展該市的區塊鏈生態系統和推廣釜山數位資產交易所，幣安表示，將於今年年底前在釜山開展業務工作。

幣安計畫以多種方式促進釜山市區塊鏈行業的發展，透過釜山的區塊鏈無監管特區（regulatory-free zone）促進區塊鏈計畫和業務、支援城市中與區塊鏈相關的研究和投資、提供來自幣安學院的專業區塊鏈教育和線上資源、透過幣安慈善推動促進社會公益事業發展、協助組織2022年釜山區塊鏈週（BWB 2022）。

幣安首席執行長兼創辦人CZ（趙長鵬）表示，透過幣安在行業領先的地位和技術專長，結合釜山市對區塊鏈行業的大力支持，我們希望對推動城市內外加密貨幣的採用有所幫助。期待與釜山市密切合作，協助建立數位資產交易所和各種區塊鏈產業。