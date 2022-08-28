69歲香港男星「阿B」鍾鎮濤一生歷經無數波折，先是與前妻結束11年婚姻，又因1997年香港金融風暴，負債超過2億港幣（7.7億新台幣），2002年黯然申請破產，而在人生最灰暗時刻，鍾鎮濤遇見小他20歲的「真命天女」范姜素貞，在低潮時一直不離不棄，且2人結婚8年恩愛不減。

鍾鎮濤1988年和前妻章小蕙舉行世紀婚禮，育有一子一女，1996年鍾鎮濤發現太太與男性友人過從甚密，重創2人婚姻，隔年宣布離婚，而1997年的金融風暴使得房價大幅度貶值，讓投資房地產的鍾鎮濤經濟狀況陷入僵局，負債超過兩億港幣（約7.7億新台幣），於2002年申請破產，直到2006年破產令才得以解除。

而就在鍾鎮濤陷入低谷之際，他遇見范姜並陷熱戀，當年才25歲的范姜素貞剛從法國畢業回來，遇到破產的鍾鎮濤，她不求回報全心全意留在鍾鎮濤身旁，還幫助他照料生活細碎及安排工作，讓鍾鎮濤非常感激，2人起初以男女身分同居，沒有登記結婚，直到2014年才在峇里島舉辦豪華婚禮。

鍾鎮濤於25日結婚紀念日當天曬出2人8年前在峇里島婚禮照片，「今天結婚8周年，小孩都長大了，朋友之間感情更深，當然，老婆是愈老愈可愛。那麼巧，今天遇上颱風天，是否寓意打風都打不走？」暗示2人的感情非常牢固，不會分開。范姜姜素也在IG寫上︰「Happy 8th anniversary！幸福很簡單，一心一意！」