第17屆城市小姐第一至三名，第一名許珈嘉(圖中)、第二名侯安琁(圖左)、第三名曾仲萱(圖右)。（全球城市選拔協會提供）

全球城市先生一到三名為，第一名何柏廷(圖中)、第二名陶致丞(圖左)、第三名尼樂傑(圖右)。（全球城市選拔協會提供）

全球城市小姐暨先生選拔完成總決賽，得獎名單出爐。新出爐的美后為許珈嘉，城市先生則是何豪傑、和家馨的兒子何柏廷「轉大人」奪冠。

第17屆城市小姐暨先生昨（27日）晚選出，城市小姐第1至5名為許珈嘉、侯安琁、曾仲萱、林宜家和林琦恩。城市先生第1至5名依序為何柏廷、陶致丞、尼樂傑、李聖喆和林哲寬。金髮亮眼的台美混血兒尼樂傑除了拿下季軍外，現場演出的爵士鼓更是獲得全場熱烈掌聲。

藝人何豪傑正在軋演民視戲劇《巿井豪門》以及公視戲劇《牛車來去》，第一時間老婆和家馨在比賽現場要打電話給他報兒子何柏廷奪冠喜訊，電話一直打不通，全家只好稍晚再共同決定慶祝方式。和家馨及何柏廷母子都表示，參賽訓練讓何柏廷獲得成長，感覺變得很有男人味；同時何柏廷也被製作人張琯臻相中，當場邀演新片《父惑人生》。

2022年新美后許珈嘉的得獎感言是開心加驚喜。身高173公分居所有佳麗之冠的她，正好高人一等，奪下后冠。封王的城市先生何柏廷，得獎感言特別感謝曾是偶像劇男主角的籃球教練顏行書熱心教導。

選拔協會創辦人張如君表示，透由本次活動選拔期間的集訓，讓許多參賽都學會了美姿美儀和展現自信，宛如是最佳的青年成長營，深獲學生認同與歡迎，未來將繼續紮根校園，培養更多優質的男女形象大使。大會榮譽主席張美瑶統計，本屆城市小姐暨先生選拔，共獲15所高中、職及大學支持協辦。上海賽主席何修榕表示，選拔活動每到暑假就成為全台最火燙的校園形象大使選拔賽事和熱門話題，獲選出代表參加世界賽事的參賽者也愈加優質。