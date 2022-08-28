國民黨副主席夏立言訪陸，不僅綠營批評，藍營內也傳出恐影響年底選舉質疑聲。但國民黨縣市長參選人上午受訪時均肯定夏此行講出國人心聲。國民黨桃園市長參選人張善政說，夏此行重點是表達了要讓對方知道台灣這邊民心是怎麼想的。

國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，夏立言講出台灣全體人民的想法，包括對中共環台軍演對台灣造成很多限制，影響台灣經濟與安全；至於後續發展，我國是主權獨立國家，到目前為止，夏立言目前的表現大家都是會稱讚的。

國民黨台北市長參選人蔣萬安也認為，夏立言在對岸清楚表達台灣人民反對軍演立場與態度，以及反映國內農漁產品檢疫問題、兩岸共打相關議題，直接表達我們捍衛中華民國的決心，確保台灣民種相關權益。

國民黨籍雲林縣長張麗善則說，她擔憂的是農漁民，因中共軍事演習，我方農漁產品面臨很大衝擊，希望中央政府要提出對策，保護農漁民，讓農漁產品有行銷通路與管道，甚至要將風險分散。

張麗善表示，如果中央政府可讓我國農漁產品朝向其他國家來出口，這樣也可以平衡所有農產品過剩或滯銷。