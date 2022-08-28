到現在遲遲等不到湖人續約動作的「甜瓜」安森尼，似乎已經不願繼續等下去了！根據《看台報告》記者傑克費舍爾28日爆料，安森尼有打算重新回到尼克效力，「我確定聽說安森尼有意重新回到尼克打球，但我不知道尼克是否擁有同樣的興趣！」

安森尼的職業生涯雖從金塊開始，卻在2011年2月被交易到尼克後，才真正變成一線球星，這從他待在尼克的6個多球季當中，每年都能獲選全明星球員就可清楚看到，不過隨著2017年被尼克交易到雷霆，安森尼的職業生涯才開始走下坡。

其實安森尼上季效力湖人的表現宛如回春，不僅平均每場可以攻下13.3分，投籃命中率更達4成41，其中三分命中率3成75，可惜隨著湖人上季連附加賽都沒得打，安森尼的表現也明顯遭到忽視，造成他到現在都還找不到新東家的窘境。

目前除了謠傳安森尼有意重返尼克，另外一支可能簽下甜瓜的球隊，則是同樣在紐約的籃網，因為早在2019年，杜蘭就傳出希望安森尼加盟籃網，可惜當時無法成真，如今隨著杜蘭特重新「回頭」，或許仍有機會把安森尼找去籃網並肩作戰。