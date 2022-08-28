國民黨宜蘭縣長林姿妙遭宜蘭地檢署以涉貪起訴，藍營內傳出換將聲音。不過黨籍縣市長參選人今天紛紛為林送暖，表示尊重司法判決，也支持林捍衛清白，但不願多談是否影響選情。而林上午至全代會時，也低調從側門進場，迴避媒體。
林姿妙離場受訪時，則僅表示「勇敢起飛，敬好宜蘭」。
雲林縣長張麗善聲援，司法是正義最後一到防線，尊重司法，希望司法能夠秉公處理，相信絕對能還林姿妙一個清白。
國民黨高雄市長參選人柯志恩指出，全案已經進入司法程序，在司法沒有定讞前，每個候選人都應該為自己的清白與權益做最後的努力，對換人說「持保留態度」。
國民黨台北市長參選人蔣萬安則說，尊重司法判決，起訴之後還要經過審判程序，希望司法能查明清楚。國民黨桃園市長參選人張善政也認為，司法正在處理，就尊重司法。
對於是否續挺林姿妙，新北市長侯友宜表示，只要大家努力，為市民好好的做事情，提出好的政見，努力的讓市民能過安居樂業的好生活，都一起努力好好拚市政。
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