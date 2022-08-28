第29屆聖托盃世界業餘女子高球隊際錦標賽27日在法國落幕，前三輪表現優異、暫列第2的中華隊女將陷入低潮，打出4回合比賽下來首日團隊無人低於標準桿，最終以高於標準桿3桿的147桿完賽，累計低於標準桿6桿的566桿成績，在與賽56國獲得第6，寫下2004年之後最佳排名。

3位與賽台灣女將在標準桿72桿的聖諾拉布列特奇球場，最後一回合賽事共抓4隻博蒂，卻出現了10個柏忌，其中許淮茜2隻博蒂、3個柏忌，以高於標準桿1桿的73桿完成最後一回合；前三輪都繳紅字、並以總計208桿在個人榜暫列第2的廖信淳，打出2隻博蒂、4個柏忌、打出74桿，個人在本次賽事首個高於標準桿的數字，總和為低於標準桿4桿282桿，在個人榜與兩位西班牙選手並列第7，與第1名僅差3桿。

另外，黃亭瑄最後一回合全場沒有進帳博蒂並打出3個柏忌，以高於標準桿3桿的75桿完賽，這項比賽規定每隊派2或3人，每輪以桿數較低兩人加總計桿，因此前三輪暫列第2的台灣女將最後一回合以徐淮茜的73桿和廖信淳的74桿計算，最後一回合總計147桿、4天總和566桿排名第六，雖寫下18年來最佳排名，可惜未能超越2004年的並列第4。

瑞典隊合力打出第四回合全場次佳的139桿（-5），4天總和與美國同為低於標準桿13桿的559桿，因未列入計桿的選手以73桿，優於美國的74桿，瑞典隊成為本屆賽事的團體冠軍，尋求衛冕的美國屈居亞軍。

廖信淳賽後表示，最後一天攻果嶺的鐵桿和推桿都發揮不佳，「今天好像喪失了點平常心，多達4次三推。」黃亭瑄也因鐵桿失準，無法創造博蒂機會，與一天前67桿成績相去有點落差，她無奈說：「鐵桿總是無法靠近旗位，甚至連開球也比較歪。」

聖托盃女子隊際賽結束後，第32屆艾森豪盃世界業餘男子高球隊際錦標賽，8月31日至9月3日繼續在法國國家球場及聖諾拉布列特奇球場揭幕，中華隊將由蘇晉弘、洪昭鑫、呂孫儀3位隊員代表出賽。

許淮茜以73桿完成聖托盃世界業餘女子高球隊際錦標賽最後一回合。（中華高協提供）