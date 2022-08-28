利比亞兩個敵對政府的支持者今天在首都的黎波里（Tripoli）爆發衝突，死亡人數增至23人，140人受傷，6家醫院受損，外界擔心政治危機可能演變成新的重大武裝衝突。

法新社報導，從昨夜到今天，的黎波里幾個地區都因小型武器射擊與爆炸而震盪不已，受損的建物明顯可見冒著煙霧。

不過法新社記者說，今晚局勢看似已經恢復謹慎平靜。

的黎波里政府總理德貝巴（Abdulhamid Dbeibah）發布了一段影音，內容顯示他向支持者打招呼，旁邊都是隨扈。

根據最新統計，的黎波里衛生部說，這波衝突造成23人喪生，140人受傷。

衛生部稍早譴責「戰爭罪行」，並指出有6家醫院遭到攻擊，救護車無法到達受衝突影響的地區。

兩個敵對政府爭相掌控這個北非國家和豐富石油資源。獲國際承認的「全國團結政府」（GNA）位在西部的黎波里；敵對的利比亞國民軍（LNA）則盤據東部大城班加西（Benghazi），背後有軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）撐腰。

的黎波里政府由德貝巴領導，但位於東部的眾議院2月選出前內政部長巴夏加（Fathi Bashagha）取代德貝巴。

兩邊政府互控對方釀成衝突。

利比亞駐聯合國代表團呼籲「立即停止敵對行動」，並提到「武裝衝突未歇，包括對平民住宅區無差別的中型和重型砲彈攻擊」。

美國駐利比亞大使諾蘭德（Richard Norland）在聲明中說，華府「譴責」暴力情事升高，並呼籲「衝突各方立即停火，且由聯合國促成談判」。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110828