擁有近百年歷史的「大港福德祠」。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

41歲向姓男子深夜到三民區近百年歷史的土地公廟「大港福德祠」拜拜，並偷走廟旁榕樹下市價近3000元的香爐變賣，警方獲報調閱監視器，一眼就認識是時常遭所長盤查的向男偷走的，循線將人查緝到案，訊後依竊盜罪嫌送辦。

1931年興建，擁有近百年歷史的「大港福德祠」於24日早上5時多廟方人員要上香時，發現土地公旁榕樹下的香爐遭竊，雖然失竊香爐市價不到新臺幣3000元，卻讓信徒相當生氣。

轄區民族派出所獲報後即積極調閱監視器鎖定41歲向姓竊嫌，鏡頭拍下，向嫌先到廟裡拜拜後，隨後到榕樹下將香爐偷走，接著騎車逃離，由於向嫌過去多出沒在鳳山地區，曾多次遭也同曾經在鳳山服務的民族所所長林卓材盤查，因此一眼就認出是向男並查緝到案。

香爐變賣後僅得手約不到200元，但向嫌還年輕卻成偷竊慣犯，讓所長也不住斥責：「好手好腳要找份工作，不要做賊，何況是在神明面前行竊，土地公眼睛(監視器)是金金看您，將會有報應的！」，全案將依刑法竊盜罪移送高雄地檢署偵辦。